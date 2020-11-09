Как работают амбулаторные инфекционные центры Владивостока: рассказывают медики

В АИЦ опытные терапевты обследуют пациента, направят на сдачу анализов и поставят диагноз Фото: Милана СОКОЛ

Подробности работы открывшихся несколько дней назад во Владивостоке амбулаторных инфекционных центры (АИЦ) сообщили медики города.

Центры работают на базе владивостокских поликлиник № 1, № 6 и № 9. В АИЦ принимают жителей города с температурой и симптомами инфекционного заболевания. Сейчас через каждый из центов в сутки проходит 250-300 заболевших людей.

Круглосуточно и без выходных принимают пациентов АИЦ на Черемуховой, 32 и Горшкова, 3.

Центры на базе поликлиники № 1 (Комсомольская, 7, Котельникова, 10 и Леонова, 21) принимают пациентов с 8 до 20 часов.

— В центр приходят пациенты с симптомами ОРВИ разной степени тяжести. После забора крови и теста на COVID-19 становится понятно, коронавирусная инфекция это или типичное респираторное заболевание. Исходя из результатов анализа, врач назначает лечение, — рассказала медицинская сестра поликлиники № 6 Светлана Софиенко.

За несколько суток функционирования центров определились «часы пик», когда в АИЦ обращается наибольшее количество заболевших. Основной наплыв посетителей происходит с утра до 15 часов, затем идет спад потока. С 20 часов до 3 часов ночи число обращений вновь возрастает.

— В ночные часы проходит 40-50 пациентов, — уточнила и. о. главного врача владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.

При тяжелом состоянии больного врачи-терапевты центра могут выписать больному человеку направление на компьютерную томографию.

При поликлиниках № 6 и № 9 более двух недель работают в круглосуточном режиме сортировочные центры компьютерной томографии (КТ). Пациентов в них привозят из поликлиник санитарные машины. Кроме того, по графику централизованно делают КТ пациентам ковидных госпиталей. В сутки каждый центр КТ проводит 50-60 исследований.

— На компьютерное томографическое исследование направляются пациенты только по назначению врача. Определяется процент поражение легочной ткани и в зависимости от этого решается дальнейшая тактика оказания медицинской помощи. Пациент с поражением легких 50% и выше на машине скорой помощи, которая закреплена за поликлиникой, направляется на госпитализацию в ковидный госпиталь, — сообщила заведующая отделением лучевой диагностики поликлиники № 6 Светлана Беленькая.

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