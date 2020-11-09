Инфекционным бригадам в Артеме переданы термокостюмы

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и его коллега по фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Игорь Шауфлер приобрели на личные средства и передали в поддержку медиков Станции скорой медицинской помощи г. Артема и инфекционному отделению Артемовской городской больницы №1 более 50 комплектов термокостюмов.

«Депутаты Законодательного Собрания от фракции партии "Единая Россия" активно включились в работу, которая проводится на территории края органами власти по оказанию помощи нашим медицинским работникам и медучреждениям, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Я хочу передать слова благодарности всем нашим медикам, которые сегодня борются с коронавирусом и не только с этой инфекцией, потому что сейчас осенью идет распространение и других заболеваний. Важно, чтобы они берегли себя, своих близких и были сами здоровы. Врачи сегодня работают на износ. Поэтому наша задача им помогать», - сказал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Ежедневно Станция скорой медицинской помощи г. Артема обслуживает в общей сложности более 100 вызовов. На дежурство заступают 7 бригад. У экипажей, выезжающих к инфекционным больным, нет ни одной свободной минуты: вызов, дезинфекция, переодевание и снова на вызов. Своих депутатов от партии "Единая Россия" в этом медицинском учреждении хорошо знают, и это не первая помощь Партии в сложное время. 34 комплекта термобелья, в этот раз переданных депутатами Александром Роликом и Игорем Шауфлером, хватит, чтобы снабдить ими все бригады, работающие с инфекционными больными.

"Термокостюмы обеспечат полноценную защиту инфекционных бригад в зимнее время. Это очень важно для нас, ведь мы работаем для населения всего Артемовского городского округа", - сказал и.о. главврача КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Артема" Дмитрий Батоев.

"Это было обращение медиков, потому что у них комплекты защиты не рассчитаны на низкие температуры, а заходя в помещение, где находятся больные, снимать защитные костюмы они не могут, чтобы не заразиться самим. Мы пошли навстречу и привезли комплекты термобелья. Я также хочу сказать огромное спасибо нашим сотрудникам станции "Скорой помощи" и всем медикам за ту большую работу, которую они проводят сейчас. Люди рискуют своим здоровьем, а порой и своей жизнью, находясь на передовой борьбы с этим заболеванием. Я сам переболел и понимаю, насколько это серьезно и опасно. Поэтому низкий поклон нашим медработникам, которые самоотверженно трудятся в этих условиях", - отметил депутат Законодательного Собрания от Артемовского ГО Игорь Шауфлер.

Еще одна партия термокостюмов передана Артемовской городской больнице No1. Депутаты также обсудили, какие проблемы сейчас испытывает медицинское учреждение, какая помощь нужна. На базе поликлиники этой больницы в настоящее время организуется амбулаторно-инфекционный центр. Здесь же расположен колл-центр. Как заверила и.о. главного врача Артемовской городской больницы No1 Нина Горбатюк, сегодня все вопросы медучреждения при поддержке Министерства здравоохранения и администрации города решаются оперативно.

В очень напряженном режиме трудятся и медицинские работники Владивостока. В поддержку врачам Владивостокской больницы No3 спикер Заксобрания Александр Ролик и депутат краевого парламента Игорь Чемерис передали наборы к чаю. Это поможет хоть немного скрасить напряженные будни. Больница обслуживает большую территорию Советского района Владивостока и разговор здесь также шел о том, как решаются проблемные вопросы, и какая депутатская помощь требуется в настоящее время.

Как подчеркнул Александр Ролик, волонтерская поддержка со стороны депутатов фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте будет продолжена.

«Мы понимаем ситуацию, которая складывается в муниципальных образованиях. Сейчас прорабатываем, какая помощь нужна в первоочередном порядке каждому конкретному медучреждению», - сказал парламентарий.