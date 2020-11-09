Пока лучше не ехать. Авария с большегрузами спровоцировала коллапс на объездной трассе Владивостока

Из-за ДТП образовалась внушительная пробка. Фото: dpskontrol125rus

ДТП с участием крупногабаритной техники стало причиной транспортного затора на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Из-за того, что одна полоса занята, в направлении острова Русский в считанные минуты образовалась внушительная пробка. Сейчас на месте столкновения работают оперативные службы.

Авария произошла недалеко от развязки на Снеговую падь. По предварительной информации, в аварию попали водители сразу трех большегрузов. По словам очевидцев, одному из участников происшествия понадобилась помощь медиков, к месту ЧП оперативно подъехала скорая помощь.

Сейчас специалисты занимаются оформлением ДТП и выясняют все подробности. Водителям, желающим опасть на Русский, лучше заранее продумать пути объезда.

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