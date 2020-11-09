Житель Владивостока во время ремонта сантехники лишился ноутбука и смартфона

Сантехник из Владивостока похитил из чужой квартиры ноутбук и смартфон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователь отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку завершил расследование уголовного дела против местного жителя, совершившего квартирную кражу.

40-летний мужчина, проживающий в Первореченском районе столицы Приморья, пригласил к себе в квартиру двоих слесарей, делавших ремонт у соседей. Ранее сотрудники той же компании меняли у него в ванной трубы и повредили сантехнику. Мужчина попросил слесарей устранить повреждения, причиненные их коллегами.

Работники согласились с претензиями гражданина и взялись за дело. Ремонт затянулся и хозяин квартиры решил вздремнуть. Пока один из слесарей занимался заменой санузла, второй, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял из квартиры ноутбук, смартфон и спрятал их в строительный мешок, находящийся у соседей. Его напарник, занятый работой, о хищении имущества не знал. Общая стоимость украденного составила 29 тысяч рублей.

На момент задержания нечистого на руку слесаря, он уже успел продать сотовый телефон. Ноутбук сантехник оставил себе для личного использования. Сотрудники полиции его изъяли и позже вернули законному владельцу.

Сейчас причастность 35-летнего жителя Владивостока к совершению преступления доказана. Слесарь дал признательные показания и возместил часть материального ущерба, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» передано в суд для рассмотрения по существу. Водопроводчик может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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