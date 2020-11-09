Прирост заражений COVID-19 в Приморье замедляется

По показателям заболеваемости COVID-19 Приморский край находится на 59-м месте в России Фото: Артем КИЛЬКИН

О замедлении прироста новых случаев заражения коронавирусом в Приморском крае было объявлено на очередном заседании краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19, которое прошло сегодня, 9 ноября.

— Темп прироста новых случаев несколько снизился — он составляет 1,2% по сравнению с показателем 1,3%, который держался на протяжении всей прошлой недели. Заболеваемость на 100 тысяч населения в Приморье при этом в два раза ниже, чем в России в целом — по показателям заболеваемости наш край на 59-м месте, — сообщила исполняющая обязанности руководителя территориального управления Роспотребнадзора Марина Полякова.

По информации ведомства, за минувшие сутки было выявлено еще 211 новых инфицированных коронавирусом жителей Приморья. Общее число зафиксированных с начала пандемии случаев инфицирования в крае достигло отметки 17277 человек.

Число приморцев сумевших вылечиться от нового заболевания на сегодня составляет 13150 человек. Причем с 91 человека диагноз был снят за последние сутки.

Список жертв пополнился двумя именами. С начала пандемии в крае от коронавируса умерло 175 человек.

В крае продолжается наращивание коечного фонда для больных COVID-19. 40 коек появились в городской больнице на 1-й речке. Такое же количество мест для больных откроют сегодня в больнице Дальнегорска.

Новые места создаются не только в больницах региона, но и в инфекционных центрах, которые открываются специально для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. В уже работающих круглосуточно центрах весьма высока посещаемость. Так во Владивостоке инфекционный центр на Черемуховой, 32 в субботу посетили около 340 человек.

— Прорабатываем возможность запустить бесплатные автобусы, которые будут возить пациентов из спальных районов при условиях строгого соблюдения санитарных требований, — сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Губернатор края Олег Кожемяко, говоря о работе административных комиссий, следящих за соблюдением сантребований, сообщил, что по итогам их рейдов в последние дни крупные штрафы получили несколько ночных клубов и баров, нарушивших запрет на работу в ночное время.

— Работа, которую мы ведем, позволяет снижать темпы распространения болезни и вести контроль за предприятиями, оказывающими услуги, чтобы соблюдался санитарный режим. Эти меры отражаются на самом главном показателе — на спасенных жизнях, — отметил Олег Кожемяко.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемические требования, среди которых "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.

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