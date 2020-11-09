Дороги шести территорий Приморья очищают от снега

«Примавтодор» очищает дороги в Спасском, Кавалеровском, Яковлевском районах, Чугуевском, Анучинском округах и Арсеньевском городском округе Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На очистку дорог Приморского края от выпавшего снега вышла техника АО «Примавтодор». По данным представителей предприятия, сейчас в работе участвуют 278 единиц техники и 150 человек.

Очищать дороги в Спасском, Кавалеровском, Яковлевском районах, Чугуевском, Анучинском округах и Арсеньевском городском округе начали еще вчера вечером, 8 ноября. В данный момент работа продолжается.

— На особом контроле — перевалы, там была выставлена тяжелая техника. Мы заранее обработали пескосоляной смесью опасные участки. Во всех районах края имеется необходимый запас противогололедных материалов, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО Алексей Ширшов.

Работа началась еще вечером 8 ноября Фото: пресс-служба правительства Приморского края

По его словам, в филиалах сейчас имеется более 1000 тонн соли, еще почти 4,5 тысячи тонн закуплено и отгружено в адрес предприятия. Также используется материал «Бионорд», которого заготовлено около 500 тонн.

Для очистки краевых дорог от снега в «Примавтодоре» готово 165 комбинированно-дорожных машин, 120 грейдеров и 67 тракторов со снегоочистительным оборудованием, сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщает Примгидромет, в воскресенье на северо-западе края снегопад начался утром, продолжался днем, а также прошедшей ночью на большей территории края. Общее количество снега составило 0,0 — 6 мм, на северо-западе местами 7 — 11 мм. Высота свежевыпавшего снега в разных районах достигла от 1 до 15 см.

Высота свежевыпавшего снега местами достигла 15 сантиметров Фото: пресс-служба правительства Приморского края

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