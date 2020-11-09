Расписание электричек в Приморье изменится 10 и 11 ноября

Из-за ремонтных работ измениться расписание движения пригородных электропоездов в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Новонежино — Смоляниново с 10 по 11 ноября частично изменяется расписание движения пригородных электропоездов, следующих через участок ремонтных работ.

10 ноября:

№ 6401/6402 Владивосток — Партизанск отправится в 18:50 и проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +20-25 минут с прибытием в пункт назначения в 22:16;

№ 6404 Партизанск — Тихоокеанская отправится в 22:18 и проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +17 минут с прибытием в пункт назначения в 23:13;

№ 6463/6464 Партизанск — Владивосток отправится в 13:44 и проследует до ст. Смоляниново в соответствии с действующим расписанием. Далее электропоезд проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +5 минут с прибытием в пункт назначения в 17:22;

№ 6481/6482 Партизанск — Владивосток отправится в 17:38 и проследует до ст. Смоляниново в соответствии с действующим расписанием. Далее электропоезд проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +5 минут с прибытием в пункт назначения в 21:30;

№ 6496 Партизанск — Мыс Астафьева отправится в 18:06 и проследует до станции назначения со смещением времени установленного графика на +6 минут с прибытием в пункт назначения в 19:46;

№ 6479/6480 Владивосток — Партизанск отправится в 14:06 и проследует до пункта назначения с плановыми задержками в 6-11 минут и прибытием в пункт назначения в 18:01;

11 ноября:

№ 6479/6480 Владивосток — Партизанск отправится в 14:06 и проследует до пункта назначения с плановыми задержками в 6-11 минут и прибытием в пункт назначения в 18:01;

№ 6405/6406 Партизанск — Владивосток отправится в 07:01 и проследует до ст. Смоляниново в соответствии с действующим расписанием. Далее электропоезд проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +7 минут с прибытием в пункт назначения в 10:53;

№ 6460 Партизанск — Тихоокеанская отправится в 11:27 и проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +5 минут с прибытием в пункт назначения в 12:41;

№ 6461/6462 Владивосток — Партизанск отправится в 7:25 и проследует до ст. Новонежино в соответствии с действующим расписанием. Далее электропоезд проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +5 минут с прибытием в пункт назначения в 11:17;

№ 6463/6464 Партизанск — Владивосток отправится в 13:32 и проследует до ст. Смоляниново в соответствии с действующим расписанием. Далее электропоезд проследует остановочные пункты со смещением времени установленного графика на +7 минут с прибытием в пункт назначения в 17:23;

№ 6496 Партизанск — Мыс Астафьева отправится в 18:05 и проследует до станции назначения со смещением времени установленного графика на +5 минут с прибытием в пункт назначения в 19:45.

Руководство пассажирского комплекса приносит свои извинения за временное неудобство и просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанные даты.

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