Еще один амбулаторно-инфекционный центр откроется во Владивостоке 10 ноября

Амбулаторно-инфекционный центр откроется во Владивостоке в здании ВКДЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке 10 ноября открывается еще один амбулаторно-инфекционный центр (АИЦ). Помещения Центра здоровья и Центра медпрофилактики Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) на Светланской, 131 перепрофилированы для приема пациентов с признаками ОРВИ, проживающих на территории, подведомственной поликлинике № 3.

Помещения разделены на несколько зон: вход 1 — для пациентов с температурой и признаками ОРВИ, вход 2 — для пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», зона телефонного мониторинга и дистанционного наблюдения, а также зона выездных бригад.

В службе мониторинга операторы будут принимать звонки от больных с 8 до 20 ежедневно. Телефон горячей линии: 226-38-08. Именно операторы определят: как поступить человеку, который позвонил на горячую линию с вопросом: «У меня температура, что мне делать?». В этой службе заняты психологи Центра психотерапии, психопрофилактики и медико-социальной помощи ВКДЦ, а также специалисты Центра здоровья и Центра медицинской профилактики.

В «красной зоне» и в выездных бригадах работает медперсонал поликлиники № 3 и Центра здоровья ВКДЦ. Все врачи прошли специальную подготовку по направлению «диагностика и лечение COVID-19».

С открытием АИЦ Владивостокская поликлиника № 3 продолжит работать в прежнем режиме за исключением приема пациентов с признаками ОРВИ. Это, по мнению медиков, повысит доступность и комфорт получения медпомощи, существенно снизит нагрузку на врачей, а также уменьшит риск заражения инфекционными заболеваниями в стенах поликлиники, сообщила пресс-служба КГБУЗ «Владивостокского клинико-диагностический центра».

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