«К этому никто не был готов»: жителей Арсеньева с утра ждал сюрприз

Снегопад прошел ночью, поэтому утром жителей города ждал сюрприз. Фото: @arstv/Александр Ковалев.

Как и сообщали синоптики, на этой неделе жителей Владивостока ждет похолодание. Заметное снижение дневных температур воздуха дало надежду на то, что циклоны, которые властвуют в других регионах, засыпят снегом и дальневосточную столицу. Однако пока метеорологам нечем нас обнадежить. «Скорее дожди, чем снег» - заявили они.

Между тем зима подобралась уже близко. Минувшей ночью первый ноябрьский снегопад был зафиксирован в Арсеньеве. Автомобилистов с утра ждал сюрприз в виде засыпанных снегом машин и скольких дорог.

Один из пользователей сети пошутил о том, что к такому никто не был готов, ведь снег в ноябре – «это внезапно». По мнению же других горожан, практика показывает, что мы никогда не готовы с настоящим снегопадам. Между тем, Владивосток пока томится в ожидании хотя бы одной снежинки.