«Бильярдист, наверное»: неизвестный на темном внедорожнике тараном «допарковал» Prius во Владивостоке

Жители Приморья прозвали мужчину бильярдистом. Фото: @primorye_online.

Любопытное ДТП случилось во Владивостоке накануне. Как следует из камер наружного видеонаблюдения, дело было ночью. Темный внедорожник, заезжая во двор, предположительно, в районе ЖК «Семерочка», протаранил припаркованный на стоянке серебристый Prius. Со стороны все выглядело так, словно водитель решил допарковать чужую машину, так как авто «плохо стояло».

Пользователи сети отреагировали на видео, соревнуясь в комментариях в юморе.

«Бильярдист, наверное»

«Благородненько подвинул»

«Помог встать на место»

«В яблочко».

По одной из версий, вся ситуация возникла ненамеренно и не была запланирована заранее. Причина комичной аварии – техническая неполадка внедорожника.