Доехать до АИЦ заболевшие жители Владивостока смогут на специальных автобусах

Для перевозки пациентов АИЦ во Владивостоке созданы 3 автобусных маршрута Фото: Администрация Владивостока

Три круглосуточных автобусных маршрута для перевозки пациентов амбулаторно-инфекционных центров (АИЦ) начали работать во Владивостоке. Автобусы будут доставлять заболевших людей из дома в поликлинику и в обратно. Проезд по маршрутам будет бесплатным.

Разработано три схемы их движения.

«Заря — Автовокзал — Русская — проспект 100-летия Владивостока — Фирсова — Тухачевского — Снеговая падь (Поликлиника № 9) — Тухачевского — 100-летия Владивостоку — Заря». Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

Машрут №1 Фото: Администрация Владивостока

«Маяк — Ж/Д Вокзал — Океанский проспект — Партизанский проспект — Гоголя — 3-я Рабочая — Жигура — Котельникова (Поликлиника № 1, филиал) — 3-я Рабочая — Партизанский проспект — Алеутская — Маяк». Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

Маршрут №2 Фото: Администрация Владивостока

«Бухта Тихая — Калинина — Диагностический центр (Поликлиника № 6) — Запорожская — Окатовая — Змеинка — Трудовая — Вилкова — Запорожская — Диагностический центр (Поликлиника № 6) — Калинина — Бухта Тихая». Интервал движения на маршруте составит 130 минут.

Маршут №3 Фото: Администрация Владивостока

Ходить автобусы будут круглосуточно. Машины оформлены указателями красного цвета «ЗАКАЗНОЙ», расположенными на переднем и заднем стеклах и справа по ходу движения. Кроме этого, на автобусе будет указано наименование маршрута.

Напоминаем, амбулаторные инфекционные центры работают на базе владивостокских поликлиник № 1, 6 и 9. Они принимают пациентов с температурой и симптомами инфекционного заболевания. Обратиться в АИЦ можно без предварительной записи, имея на руках паспорт и полис.

АИЦ на базе поликлиники № 6 работает круглосуточно на Черемуховой, 32.

АИЦ на базе поликлиники № 9 — по адресу улица Горшкова, 3. Он тоже принимает пациентов круглосуточно.

Третий центр открыт на базе поликлиники № 1. Он работает с 9:00 до 20:00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21.

Сегодня откроется еще одни АИЦ в Центре здоровья и Центра медпрофилактики Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) на Светланской, 131. Он будет принимать пациентов с признаками ОРВИ, проживающих на территории, подведомственной поликлинике № 3.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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