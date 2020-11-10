Убил сковородкой: в Артеме посиделки после получки закончились трагедией

Следком расследует в Артеме дело об убийстве по неосторожности Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», по факту насильственной смерти 34-летнего мужчины.

7 ноября компания из 4 человек в квартире одного из домов в Артеме, получив накануне заработную плату, распивала спиртные напитки. Между двумя участниками застолья: 20-летним подозреваемым и 34-летним потерпевшим произошел конфликт. Потерпевший был избит руками и ногами, а также получил удары сковородкой и деревянным стулом по голове и телу, причинившие тяжкий вред здоровью.

Испугавшись того, что натворил, молодой человек вызвал скорую медицинскую помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, избитый мужчина скончался по дороге в больницу из-за открытой черепно-мозговой травмы.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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