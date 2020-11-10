Во Владивостоке закрыли движение по объездной дороге Нефтеветка — Кунгасный

Объездную дорогу Нефтеветка - Кунгасный во Владивостоке закрыли для автотранспорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 10 ноября, во Владивостоке закрыто движение автотранспорта по объездной дороге Нефтеветка — Кунгасный. Этот путь был открыт в середине июня на время ремонта Некрасовского путепровода, чтобы разгрузить трафик и уменьшить количество пробок, ежедневно возникавших на дорогах города.
Как сообщила пресс-служба мэрии, сейчас специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают соответствующие информационные стенды и дорожные знаки. На железнодорожном переезде устанавливают блоки, которые послужат ограничением проезда.
Представители городского управления дорог и благоустройства также информируют автомобилистов о том, что приведенная ранее в порядок дорога от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ для движения автотранспорта остается открытой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14