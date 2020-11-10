Списать все имеющиеся пени и штрафы по имущественным налогам смогут жители Владивостока

Списать пени и штрафы по имущественным долгам предлагается жителям Владивостока Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Владивостока, имеющим пени и штрафы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, могут их списать без уплаты, сообщили представители управления финансов администрации города.

Для того чтобы избавиться от пеней и штрафов достаточно до 1 декабря 2020 года просто оплатить текущие имущественные налоги, а также, если есть, задолженность за прошлые годы.

Решение о списании пени и штрафов принято муниципальным правовым актом от 03.11.2020 № 170-МПА.

Проверить наличие долгов, а также оплатить имущественные налоги можно, воспользовавшись «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте налоговой службы, порталом Госуслуг либо обратившись в налоговые органы.

Специалисты администрации города рекомендуют не упустить возможности освободиться от долгов по пене и штрафам. Такая мера станет поддержкой для граждан в условиях ухудшения экономической ситуации, связанного с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Владивостока.

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