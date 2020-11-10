«Сейчас все порешают»: во Владивостоке элитный внедорожник протаранил леера

От удара машину сильно искорежило. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария с единственным участником – Lexus LX470 случилась на улице Капитана Шефнера во Владивостоке. Водитель люксового джипа не справился с управлением и на скорости протаранил леерные ограждения. Именно они преградили машине выезд на встречную полосу. Очевидцы заподозрили, что владелец внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, мужчина вел себя довольно вызывающе, пререкался с окружающими и заверял, что за него сейчас кто-то должен все порешать.

Фото с места происшествия быстро распространились в сети, став причиной жарких споров.

«Леера спасли чью-то жизнь!!!», «Закрыть за пьянство на 15 суток», «Дал угла», «Резину зимнюю, похоже, поставил», «С выходных не протрезвел. Давно пора алкоголь приравнять к наркотикам. Украл, выпил – в тюрьму», – рьяно обсуждают кадры подписчики популярных автомобильных пабликов Приморья.

К счастью, никто не пострадал. Фото: AK_VDK, dps_vl

Для разъяснения ситуации «КП» обратилась в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Владивостоку. Официальный представитель ведомства развеял слухи об опьянении водителя, отметив, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Виновнику аварии теперь предстоит дорогостоящий ремонт машины, от удара у Lexus довольно сильно пострадал кузов и даже вырвало колесо. Помимо этого автомобилисту светит штраф за порчу городского имущества.

Внедорожник врезался в ограждения на подъеме. Фото: AK_VDK, dps_vl

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