Каждые 5 дней количество инфицированных COVID-19 в Приморье увеличивается на 1000 человек

В Приморье с начала пандемии зарегистрировано 17435 случаев заражения коронавирусом Фото: Милана СОКОЛ

За истекшие сутки в Приморье зафиксировано еще 208 новых подтвержденных случаев коронавируса. Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17435 случаев заражения.

Со 109 пациентов ковидный госпиталей, расположенных на территории края, за последние 24 часа был снят диагноз COVID-19. Общее число выздоровевших приморцев на сегодня — 13259 человек.

Количество летальных случаев за сутки увеличилось до 177 — умерли еще два жителя края.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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