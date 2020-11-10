Новые машины скорой помощи и санитарные автомобили прибыли в Приморье

60 новых машин получили медики Приморья Фото: пресс-служба правительства Приморского края

60 новых машин пополнили автопарк приморской медицинской службы. Ключи от спецавтомобилей водителям вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

— Новые машины очень необходимы сейчас, когда врачам приходиться сдерживать рост заболеваемости COVID, острых респираторных инфекций. Они станут хорошим подспорьем в этой работе, — отметил глава региона.

Машины оснащены современным медоборудованием Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Медики региона получили 11 автомобилей скорой помощи на базе УАЗа и Форда и 49 санитарных машин ГАЗ «Соболь». В каждой машине есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор. Также во всех автомобилях предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, что увеличивает комфорт нахождения в салонах и медицинских бригад, и пациентов.

— Оснащение автотранспортом — важная задача, поскольку от этого, в том числе, зависят качество и оперативность оказания медицинской помощи, — прокомментировала событие министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Как сообщает пресс-служба правительства края, спецмашины отправятся в различные районны и города края. Четыре «скорые» получит Владивосток. Санитарные машины, в основном, будут работать в лечебных учреждениях городов и районов края.

Новая техника поможет медикам Приморья в борьбе с коронавирусом Фото: пресс-служба правительства Приморского края

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