Подробности аварии большегруза во Владивостоке сообщила ГИБДД

Грузовик Isuzu Forward перевернулся на улице Маковского во Владивостоке. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

9 ноября 25-летний водитель большегрузного автомобиля Isuzu Forward вел машину по улице Маковского в направлении улицы Лесная, но что-то пошло не так и грузовик въехал в леерное ограждение. Леера махина просто смяла, после чего завалилась на бок в кювете.

В результате ДТП человек, сидевший за рулем получил травмы. Другие участники движения не пострадали.

Во время аварии травмы получил водитель большегруза. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи и спасатели МЧС.

Опьянения у водителя не выявлено. В 2020 году к административной ответственности привлекался четыре раза. Стаж вождения на момент аварии у мужчины составил семь лет, сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Неудачливого шофера ждет административная ответственности по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», а также по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства».

На водителя оформили два административных протокола. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

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