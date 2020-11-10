Налоговые инспекции региона реорганизуют в 2021 году

Фото: предоставлено УФНС по Приморскому краю

С 1 января 2021 года изменится структура краевых налоговых органов, сообщает УФНС России по Приморскому краю. Прекратят свою деятельность при реорганизации МИ ФНС России №2 и 7, присоединившись к МИ ФНС России №9 по Приморскому краю.

МИ ФНС России №3, 4, 11 присоединяются к МИ ФНС России №10 по Приморскому краю.

ИФНС России по Первомайскому и Фрунзенскому районам Владивостока также будут объединены и переименованы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №14 по Приморскому краю.

МИ ФНС России №1 по Приморскому краю и ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока объединят и переименуют в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю.

МИ ФНС России №5, 6, 8 по Приморскому краю прекращают свою деятельность и присоединяются к инспекции федеральной налоговой службы по Находке, которая с 1 октября 2021 года будет переименована в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №16 по Приморскому краю.

Для дальнейшего обслуживания налогоплательщиков сотрудниками вновь образованных инспекций, в том числе прием налоговой и бухгалтерской отчетности, предоставление государственных услуг, будут организованы территориальные обособленные рабочие места (ТОРМы). Определить реквизиты ИФНС можно в специальном сервисе на сайте ФНС России nalog.ru.