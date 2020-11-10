Житель курортного поселка в Приморье похитил чучело кабана из кафе

Фото: pixabay.com

Житель курортного поселка в Кировском районе предстанет перед судом за совершение кражи из помещения кафе. Молодой человек похитили чучело головы кабана, которое планировал продать.

О хищении имущества в полицию сообщил владелец кафе в поселке Горные Ключи, который обнаружил пропажу чучела. Мужчина описал размеры украденной декоративной вещи, а стражи порядка вскоре задержали подозреваемого, который нес голову кабана в руках.

По словам 18-летнего злоумышленника, он планировал продать чучело, а на вырученные деньги купить спиртное. Теперь молодому человеку предстоит ответить перед судом за кражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14