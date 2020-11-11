А вы переобулись? На отдельных участках приморских дорог возможна гололедица

Некоторые участки дорог сегодня будут скользкими Фото: Ярослав ЮРИН

В среду в Приморском крае ожидается довольно комфортная погода, которую определяет теплый фронт циклона. Осадков не ожидается, а вот гололедица на отдельных участках дороги возможна. Будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный, местами до сильного. Согласно прогнозу специалистов портала «Примпогода», температура воздуха составит от -5 до +10°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ожидается ветер северо-западный, северный умеренный, во второй половине южный до сильного. Воздух в городе прогреется до +6...+8°C.

В Уссурийске тоже небольшая облачность, осадков не ожидается. В первой половине дня будет ветер южный слабый до умеренного, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +5...+7°C.

В Находке 11 ноября небольшая облачность, без осадков. С утра будет дуть ветер северо-западный, со второй половины дня ожидается юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +6...+8°C.

Напомним, в шести районах края дороги оказались засыпаны из-за снегопада. На уборку территории вышло 300 единиц тяжелой техники.

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