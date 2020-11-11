Многострадальный виадук во Владивостоке, обрушившийся из-за авто, теперь атаковал катер

Неудачный маневр запечатлели автолюбители Фото: dps_vl

Виадук, на объездной трассе Седанка – Де-Фриз, который спустя два года восстановили после обрушения, снова стал объектом для пристального внимания. Если в прошлый раз причиной ЧП стал Volvo, который попросту протаранил мостовое перекрытие, то сейчас, габариты на рассчитал водитель трала, перевозящего катер. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Приключения перевозчика обсуждают в сети Фото: dps_vl

«Ну, а те, кто вез катер при светлой памяти ехали или на автопилоте?», «Походу, когда его везли на море в сезон виадука еще не было, сезон закрылся и появился виадук», «Одни беды от этого перехода», «Остановиться перед виадуком, выйти и оценить обстановку, метраж и проходимость видимо не для них», «Атака катера на виадук, как это по-приморски», «Он за час до этого на дефризовской трассе под мостом застрял. Ну как так то?», – делятся подписчики популярного автомобильного паблика.

Судя по всему, перевозка катера надолго запомнится водителю. Возможно, что мужчина прислушается к совету и в следующий раз заранее осмотрит трассу перед транспортировкой крупногабаритного груза.

Водитель не рассчитал габариты Фото: dps_vl

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