Крупную партию мяса с сальмонеллой выявили в Приморье

В курице выявили опасные бактерии Фото: pixabay.com

Специалисты управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили в крупной партии мяса птицы опасные бактерии. В куриных окорочках производства Бразилии с помощью лабораторных исследований выявили сальмонеллу, которая могут вызывать серьезное отравление. При этом паразиты способны сохраняться даже при заморозке, они гибнут лишь при тщательной термической обработке.

Как выяснилось, владелец партии мяса сам обратился в ветеринарную лабораторию, чтобы проверить качество ввезенной продукции. Результаты исследования его не порадовали. По словам специалистов, бактерии сальмонеллы могут вызывать инфекционное заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся выраженной интоксикацией. Не исключено, что окорочка не правильно хранили или перевозили, возможно также и несоблюдение необходимых санитарных норм на мясоперерабатывающем предприятии. Все результаты внесены в единую автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Чтобы опасная продукция не попала на прилавки, приморские специалисты сообщили итоги исследования владельцу партии, а также в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

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