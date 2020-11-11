Первый амбулаторный инфекционный центр открылся в Артеме

В АИЦ оказывают помощь людям с признаками инфекционного заболевания и температурой Фото: Иван МАКЕЕВ

Два дополнительных амбулаторных инфекционных центра, для оказания медпомощи людям с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, были открыты вчера, 10 ноября, в Приморье.

Об одном из них во Владивостоке на базе Центра здоровья и медпрофилактики на Светланской, 131 «Комсомолка» уже писала ранее.

Второй из новых АИЦ начал работу в Артеме. Он создан на базе Артемовской городской больницы, расположенной по адресу: улица Партизанская, 18. В этом центре будут принимать местных жителей, территориально относящихся к больнице.

В артемовском центре, как и во владивостокских, имеется процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе на наличие антител к COVID-19, а при необходимости сделать мазки на ПЦР. Тяжелым пациентам есть возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения.

— На сегодняшний день уже получена первая партия медикаментов для лечения пациентов с тяжелой формой инфекции. Помещение АИЦ разделено на «зеленые» и «красные» зоны. Разработана система маршрутизации пациентов для обследования, сформирован полноценный колл-центр с пятью операторами, которые проводят первичную сортировку входящих звонков. Также налажена система отправки результатов тестов пациентам на личные телефоны в виде смс и выделен отдельный номер, по которому пациенты могут узнать свои результаты, — рассказала и. о. главного врача Артемовской горбольницы № 1 Нина Горбатюк.

С прошлой недели во Владивостоке работают пять инфекционных центров на базе поликлиник № 1, № 6 и № 9. Два из них — круглосуточные.

В ближайшее время амбулаторно-инфекционные центры будут открыты в Уссурийске и Находке, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14