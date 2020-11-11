Говяжья тушенка оказалась свиной: в Находке Россельхознадзор выявил фальсификацию

В говяжьей тушенке "Вязьмамясопродукта" обнаружена свинина. Фото: сайт otzovik.com

В Находке специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» провели исследования проб тушенки кусковой из говядины «Первым делом» производителя из Смоленской области ООО "Вязьмамясопродукт". Выявлены признаки фальсификации продукции.

Протоколы лаборатории подтверждают присутствие в консервах незаявленной производителем ДНК свиньи, что говорит о замене части мяса более дешевым сырьем.

Банки с тушенкой был взяты для проб в одном из магазинов города. Исследование проводилось в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Информация о фальсификации внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Управлением Россельхознадзора в адрес производителя направлено требование принять меры по изъятию из оборота некачественной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

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