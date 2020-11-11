Коронавирус в Приморье: новый максимум — 212 заразившихся за сутки

Общее число выявленных инфицированных в Приморье - 17647 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье за прошедшие сутки тесты на COVID-19, обработанные в медицинских лабораториях, у 212 жителей края дали положительный результат. Это самый высокий в регионе показатель суточной выявляемости коронавируса за все время пандемии.

Общее число выявленных инфицированных в крае на сегодня — 17647 человек.

Из них 13372 приморца сумели справиться с новой болезнью. Это составляет почти 76% от числа официально зафиксированных инфицированных людей.

133 жителя Приморья в течение последних 24 часов были признаны врачами выздоровевшими от коронавируса.

О новых летальных исходах от COVID-19 сегодня, 11 ноября, официальных сообщений не было.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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