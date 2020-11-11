Красавица и умница из Владивостока может получить корону и 2 миллиона рублей

Финалистка конкурса красоты «Мисс Офис – 2020», жительница Владивостока Валерия Байдаченко. Фото: сайт missoffice.org

Жительница Владивостока вошла в финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020», а значит стала одной из 30-ти претенденток на получение главного приза соревнования — 2 миллиона

Валерии Байдаченко 23 года. Как указано в ее анкете на сайте конкурса, девушка трудится во Владивостокском морском порту (ВМТП) помощником директора. А это значит, приморская красавица подходит под условия «Мисс Офис — 2020», в котором участницы должны быть в возрасте от 20 до 35 лет и работать в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и т. п.

О себе Валерия сообщает, что помимо работы в большом предприятии, она пишет небольшие рассказы о людях и события, которые стали частью ее жизни, а также статьи для коммерческих компаний. В одной из них она еще и работает как модель.

Это уже 11-ый сезон конкурса, в котором, как утверждают его организаторы, особый акцент делается на интеллекте участниц, их деловых навыках, а также хобби.

На первом этапе отбора члены жюри рассмотрели анкеты претенденток. Затем те, кто преодолел «бумажный» этап, прошли кастинг в Москве и регионах. В этом году из коронавируса кастинг проводился дистанционно. По результатам интервью с членами оргкомитета были определены 100 полуфиналисток, чьи фотографии разместили в галерее на сайте конкурса. В финал попали красавицы, набравшие наибольшее количество голосов в интернет-голосовании.

Участницы Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020» в Москве. Фото: сайт missoffice.org

Среди прошедших на последний этап конкурса девушек, кроме россиянок, есть жительницы Грузии, Испании, США, Турции, Беларуси, Финляндии и Арабских Эмиратов. Сейчас все финалистки уже находятся в столице России и готовятся к борьбе за корону и денежный приз.

Ведущим финального шоу в этом году будет известный российский актер Дмитрий Дюжев. А членами жюри стали: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова; радио- и телеведущая, журналистка Екатерина Гордон; медийный политик и адвокат Анатолий Кучерена; радио- и телеведущий Тимур Соловьев; актер театра и кино Кирилл Сафонов; руководитель женского портала Passion. ru Анна Вендер; финансовый директор компании «Комус» Олег Зорин; обладательница титула «Мисс Офис — 2019» Елизавета Знагован.

Финальное шоу конкурса «Мисс Офис — 2020» состоится 21 ноября на сцене ММЦ «Планета КВН». На этот раз участницам, помимо традиционных дефиле, предлагается перевоплотиться в «спецагентов».

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