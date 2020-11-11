Во Владивостоке победители первого этапа творческого конкурса онлайн «Заря Приморья» получили призы

В региональном отделении «Единой России» вручены благодарственные письма, сладкие подарки и сувениры победителям первого «Предварительного рейтингового голосования» творческого конкурса онлайн «Заря Приморья», который проводился в рамках партийного проекта «Крепкая семья» при поддержке Правительства Приморского края.

Награды из рук первого заместителя секретаря регионального отделения Партии Галина Хохлова, координатора партийного проекта и конкурса «Заря Приморья», депутата Законодательного Собрания края Игоря Чемериса и члена жюри и депутата Думы Владивостока Розы Чемерис получили пианист Илья Шишкин, занявшей 1 место в категории «Начинающие до 9 лет», 20 летний танцор Лев Савельев, победивший в категории «Любители 13+», пианист Дмитрий Нерода, лучший в категории «Начинающие 13+», и руководитель двух хоров из Владивостока Алла Андреева.

«Заря Приморья» обладает уникальным форматом, проводится полностью онлайн. Конкурс решает задачу поддержки семьи и талантливой молодежи, что является приоритетным для Партии. Семья и педагоги, помогающие реализовать таланты и развивать духовность в детях, определить будущую профессию, получают высокую оценку «Единой России» и заслуженные награды», - сказала Галина Хохлова.

Она отметила, что пандемия коронавируса не поменяла главного: молодые люди интересуются искусством, стремятся блеснуть талантами и умениями, завоевать признание. «У мероприятия, собравшего столько талантов, прекрасное, оптимистическое звучание. Партия всегда готова помогать активным и целеустремленным», - сказала заместитель секретаря РО ЕР.

Организаторы конкурса учли многие важные аспекты. Например, победителей среди певцов, танцоров и исполнителей, определяет и профессиональное, и народное жюри одновременно. Таким образом конкурс помогает получить обратную связь и объективную оценку таланта. Уже оценено творчество 672 конкурсантов. Награды получат талантливые дети и молодежь из Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Лесозаводского, Михайловского и других территорий края.

Как заявил Игорь Чемерис, реалии заставили искать новые форматы общения с творческими людьми и гражданским обществом в рамках проекта. И этот расчет полностью себя оправдал.

«В этом онлайн конкурсе мы неожиданно получили необычайно широкий охват участников. Нам присылали свои видео из Сочи, Санкт-Петербурга и Донецкой республики. Мы обязательно наградим всех достойных. А главный приз - оплата обучения в Академии искусств - достанется самому талантливому», - рассказал Чемерис.

До конца месяца вручение заслуженных наград состоится в Уссурийске, Находке и других муниципальных образованиях. Имена победителей и итоговая таблица первого «Предварительного рейтингового голосования» конкурса «Заря Приморья» опубликованы в группе конкурса в ВК.

Во втором «Предварительном рейтинговом голосовании» в категории мастерства «Начинающие» участвовали еще несколько сотен конкурсантов. Лидеры второго этапа определятся до конца года простым большинством голосов.

Роза Чемерис подчеркнула, что с учетом удаленности победителей организаторы обязательно поздравят каждого призера, вручат подарки лично, с соблюдением требований режима повышенной готовности, или отправят их почтой.

Напомним, Указом Президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране, поддержки семей детьми, созданию условий безопасного детства, профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей-сирот, сопровождения замещающих и приемных семей становятся основным вектором социального развития страны. Партийный проект «Крепкая семья» призван привлекать внимание к решению проблем семьи в комплексе: обеспечивая создание условий для развития будущего поколения, работая непосредственно «на земле», консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, социально активных граждан, реализуя практику конкретных дел. Основная цель проекта - содействие в поддержке и укреплении института семьи, в реализации программы «Десятилетие детства».