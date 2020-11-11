В сентябре в Приморье родилось на 22% больше детей, чем в том же месяце прошлого года

В сентябре в Приморье родился 1891 ребенок - это на 425 младенцев больше, чем в сентябре 2019 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приморье вошло в список регионов, показавших максимальный прирост рождаемости в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил 425 младенцев, это на 22,5% больше прошлогоднего показателя.

— В сентябре в крае родился 1891 ребенок, а сентябре прошлого года — 1466 малышей. Это самый высокий месячный показатель за последние два года, — сообщила начальник отдела медицинской помощи женщинам и детям краевого минздрава Елена Ибрагимова.

По данным Росстата, всего за 9 месяцев в крае родились 13376 детей. Отмечается, что увеличилось число рожденных третьих, четвертых, пятых и шестых детей в приморских семьях.

Пресс-служба правительства Приморья приводит мнение специалистов, считающих, что на рост рождаемости, среди прочих факторов, влияет государственная поддержка родителей. Сейчас в регионе действуют 28 мер социальной поддержки семей с детьми.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, благодаря национальному проекту «Демография» сегодня есть возможность поддержать семьи с любым количеством детей.

— Сегодня объем демографического бюджета составляет 9,5 миллиарда рублей, — отметила глава социального ведомства Приморья.

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