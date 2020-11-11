Пожар в Приморье закончился трагедией

Из-за пожара погиб мужчина Фото: Милана СОКОЛ

Сильный пожар случился минувшей ночью в городе Партизанск. К моменту приезда специалистов дом оказался полностью охвачен огнем. К сожалению, не обошлось без жертв.

Пламя охватило частный дом, расположенный на Бестужева, 27а, в районе Зверосовхоза. Тревожный вызов с пригорода поступил поздней ночью. Прибывшие по указанному адресу брандмейстеры обнаружили в доме мужчину. Специалисты в срочном порядке вызвали скорую помощь. Однако помочь пострадавшему не удалось, медики были вынуждены констатировать смерть.

В причинах трагедии еще предстоит разобраться специалистам. По предварительным данным, хозяин жилища задохнулся от угарного газа.

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