Угнала, чтоб проучить: жительница Артема поругалась с кавалером и уехала на его машине

На жительницу Артема, уехавшую на автомобиле мужчины, с которым она поссорилась, возбудили уголовное дело Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Артема обратился местный житель с заявлением об угоне его автомобиля Toyota Harrier. Мужчина рассказал, познакомился с 30-летней женщиной. После совместной вечерней прогулки, перед тем, как отправиться домой, парочка заехала в магазин. Там между новыми знакомыми произошел конфликт.

Женщина оплатила свои покупки и вышла из магазина первой. Увидев, что ключ остался в замке зажигания чужой машины, она завела ее и уехала.

Ориентировку на угнанный автомобиль получили наряды наружных служб полиции территориальных органов внутренних дел Приморского края.

Машину обнаружили во Владивостоке. За рулем находилась та самая дама, но уже навеселе.

Гражданку доставили в отдел полиции, где она поведала, что угнала автомобиль, так как ей не понравилось поведение нового знакомого и она решила его проучить. Покатавшись, женщина якобы планировала вернуть авто владельцу.

Полицейские установили личность «угонщицы». Выяснилось, что в прошлом году суд лишил ее водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.

Женщине избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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