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Общество

Новый директор ВМТП Роман Кухарук приступил к исполнению обязанностей

Встреча докеров с руководством предприятия и губернатором края прошла сегодня в порту
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент пришли на встречу с новым директором ВМТП

Докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент пришли на встречу с новым директором ВМТП

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сегодня, 11 ноября, во Владивостокском морском торговом порту состоялась официальная передача полномочий новому директору предприятия Роману Кухаруку.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, на встречу на территории ВМТП пришли докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава края отметил, что Госкорпорация «Росатом» была определена управляющей компанией порта именно правительством России, и выход на государственный уровень позволил плавно перейти к передаче полномочий. Докеры и менеджмент смогут продолжить работу со всеми трудовыми и социальными гарантиями, так как все трудовые и социальные гарантии накануне были закреплены четырехсторонним соглашением.

— Это сохранение численного состава сотрудников предприятия, социальной политики, недопущение каких-либо преследований тех, кто принимал участие в противостояниях, отстаивал свои права. Все исковые заявления будут отозваны. Эта страница закрыта и к ней никто не вернется. Мы, в свою очередь, также несем ответственность за то, что происходит в порту. Будем периодически встречаться, чтобы на первом этапе снимать шероховатости, которые могут возникать внутри коллектива, — заявил Кожемяко.

Новый директор Владивостокского морского торгового порта предприятия Роман Кухарук

Новый директор Владивостокского морского торгового порта предприятия Роман Кухарук

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Президент ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Аркадий Коростелев так же выступил перед работниками порта. Он заверил собравшихся в том, что в ближайшее время будет сверстана инвестиционная программа предприятия.

Губернатор Олег Кожемяко заверил работников порта, что никаких преследований протестовавших ранее, не будет

Губернатор Олег Кожемяко заверил работников порта, что никаких преследований протестовавших ранее, не будет

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук обязался защищать интересы трудового коллектива порта.

— Я дал обещания и несу перед всеми вами личную ответственность. Если что-то будет идти не так, я первым встану и уйду. Нет жажды мести, нужно идти вперед. Мы должны восстановить работоспособность порта, доверие клиентов, — сказал Кухарук.

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