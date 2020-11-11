Новый директор ВМТП Роман Кухарук приступил к исполнению обязанностей

Докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент пришли на встречу с новым директором ВМТП Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сегодня, 11 ноября, во Владивостокском морском торговом порту состоялась официальная передача полномочий новому директору предприятия Роману Кухаруку.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, на встречу на территории ВМТП пришли докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава края отметил, что Госкорпорация «Росатом» была определена управляющей компанией порта именно правительством России, и выход на государственный уровень позволил плавно перейти к передаче полномочий. Докеры и менеджмент смогут продолжить работу со всеми трудовыми и социальными гарантиями, так как все трудовые и социальные гарантии накануне были закреплены четырехсторонним соглашением.

— Это сохранение численного состава сотрудников предприятия, социальной политики, недопущение каких-либо преследований тех, кто принимал участие в противостояниях, отстаивал свои права. Все исковые заявления будут отозваны. Эта страница закрыта и к ней никто не вернется. Мы, в свою очередь, также несем ответственность за то, что происходит в порту. Будем периодически встречаться, чтобы на первом этапе снимать шероховатости, которые могут возникать внутри коллектива, — заявил Кожемяко.

Новый директор Владивостокского морского торгового порта предприятия Роман Кухарук Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Президент ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Аркадий Коростелев так же выступил перед работниками порта. Он заверил собравшихся в том, что в ближайшее время будет сверстана инвестиционная программа предприятия.

Губернатор Олег Кожемяко заверил работников порта, что никаких преследований протестовавших ранее, не будет Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук обязался защищать интересы трудового коллектива порта.

— Я дал обещания и несу перед всеми вами личную ответственность. Если что-то будет идти не так, я первым встану и уйду. Нет жажды мести, нужно идти вперед. Мы должны восстановить работоспособность порта, доверие клиентов, — сказал Кухарук.

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