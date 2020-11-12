Непривычно теплую погоду пообещали синоптики приморцам на 12 ноября

Воздух в Приморье прогреется до +15°C

Сегодня, 12 ноября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Территория Приморского края будет находиться в теплом секторе циклона, пришедшем с северо-восточных районов Китая. В крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +5...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, вечером до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Температура +6...+8°C.