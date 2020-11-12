В Приморье ищут без вести пропавшего 21-летнего Дмитрия

Ориентировка на пропавшего парня.

В Приморье разыскивают пропавшего без вести 21-летнего Дмитрия Огнещикова. Молодой человек 9 ноября покинул территорию больницы и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Известно, что 9 ноября он покинул территорию ГБУЗ "ПКБ №1". Причины своего поступка он никому не сообщил, на связь с родственниками не выходит.

На вид Дмитрию 21 год, среднего телосложения, стрижка короткая. В день пропажи был одет в черную куртку длиной до колена, синие штаны с белыми полосками, тёмные ботинки и черную вязаную шапку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, волонтеры ПРОО "Примпоиска" просят позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 16 – 26 - ОВД России по г. Уссурийск или 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com