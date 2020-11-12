В офисном здании в центре Владивостока утром разыгрался пожар

Специалисты прибыли оперативно Фото: Милана СОКОЛ

Неприятный сюрприз 12 ноября ждал работников здания на улице Лазо, 8, во Владивостоке. Ничего не подозревающие люди пришли на работу, но трудовой день у многих начался непривычно – с уборки помещений. Сильный запах гари, частично залитые водой кабинеты и отсутствие электричества – все это последствия пожара, который случился на 8 этаже.

Сообщение о пожаре на Лазо поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 06:48. Спасателям понадобилось всего 4 минуты, чтобы добраться до места и приступить к тушению.

– В одном из офисов горела оргтехника. В 07:00 пожар удалось локализовать, а в 07:32 полностью ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении приняли участие 9 человек личного состава и 2 единицы техники, – отметил официальный представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуация не понадобилась, так как людей в это время еще не было на рабочих местах. Несмотря на столь небольшую площадь распространения огня, арендаторам помещений, которые находятся на нижних этажах, не позавидуешь. Часть офисов залита водой.

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