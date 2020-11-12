Грозит ли Приморью дефицит овощей и фруктов рассказал министр

Приморцы опасаются остаться зимой без овощей и фруктов из-за ограничений в торговле с Китаем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин на брифинге рассказал о ситуации с овощами и фруктами в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства края, поводом для общения с журналистами стали обращения приморцев после введения китайской стороной ограничений трансграничных автомобильных грузоперевозок в связи с пандемией COVID-19. О возможном "овощном кризисе" "Комсомолка" писала ранее.

Министр сообщил, что с так называемым борщевым набором (картофель, морковь, лук, капуста и свекла) дела обстоят хорошо. Сельхозпроизводители края произвели картофеля больше на 25 тысяч тонн, чем в прошлом году, моркови — 7 тысяч тонн, лука — 7,5 тысячи тонн, капусты — 8,5 тысячи тонн, свеклы — около 7 тысяч. 30% этого объема заложены на хранение. Этого количества овощей с избытком хватит для того, чтобы обеспечить все население края на весь зимний период.

Что касается овощей, которые производятся в тепличных хозяйствах (огурец, томат, перец, листовой салат), то в декабре в Приморье начнет роботу тепличный комплекс «Лотос». Первая продукция, по словам Калитина, будет уже в феврале. Мощность комплекса — около 8 тысяч тонн свежих овощей в год. Также, по заверению министра, у края есть налаженные торговые связи с поставщиками из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края. Поставки свежих овощей от этих партнеров уже были неоднократно: качество и цена их продукции хорошие.

На вопрос, не ударит ли по потребителю ситуация, сложившаяся в Приморье с грузоперевозками из Китая, министр заверил, что канал поставок из Китая останется, и власти обеспечат наличие на прилавках овощей из КНР по доступным ценам.

В преддверии новогодних празднеств закономерно возник вопрос о мандаринах.

— Сделаем все для того, чтобы мандарины были. Дело в том, что сейчас действует временное ограничение на ввоз семечковых и косточковых из Китайской Народной Республики, введенное российскими надзорными органами. Мы постараемся настоять на повторном анализе продукции и, возможно, к новогоднему столу сможем завести партию этой продукции из Китая. Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными, — сказал глава краевого министерства.

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