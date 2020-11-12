Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Приморье выросло в 6 раз

Количество покупок онлайн в Приморье с весны этого года значительно выросло. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС» в Приморском крае

МТС Банк изучил изменения предпочтений приморцев при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ собственных данных показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 6 раз. Средний чек при этом уменьшился в 3,3 раза до 2755 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга не выходя из дома. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

Примерно втрое выросли онлайн-транзакции на оплату благотворительности, спорттоваров, программного обеспечения и страховых услуг. При этом во всех перечисленных категориях значительно снизился средний чек покупки. Прирост в категории благотворительность в октябре составил 3,8 раза в сравнении с прошлым годом, а средний чек на оплату уменьшился на 13%. Затем идут спорттовары — рост в 3,6 раза, снижение среднего чека здесь составило 2,1 раза.

Значительные изменения произошли и в потребительских привычках приморцев и в работе бизнеса. С весны многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи. А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Снижение среднего чека в большинстве категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки жители региона стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Наибольшее увеличение среднего чека наблюдалось на покупки косметики (+54%) и оплате коммунальных услуг (+36%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 3%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров, наоборот, уменьшились на 10%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-знакомства (+84%) и онлайн-кинотеатры (+36%).

Как сообщает пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае, учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары.

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