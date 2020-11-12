«Головы лежат прямо на клумбе». Неожиданная находка во дворе огорчила жительницу Владивостока

Увиденное во дворе напугало горожанку Фото: pixabay.com

Внимание жительницы Владивостока, припарковавшейся во дворе многоэтажки, привлекли мусорные мешки с весьма пугающим содержимым. Из темных пакетов торчали коровьи головы, при этом на ушах виднелись чипы с номерами. Свидетельница решила сообщить о находке через интернет, надеясь, что по чипу можно найти хозяина животных.

История развернулась возле дома №6 на улице Фадеева.

– Головы лежат прям в клумбе напротив подъезда. В администрацию писала, пока не ответили... Шок. Я думаю нужно такому делать огласку. Рядом рынок Фадеевский, где продают мясо. Возможно их рук дело, – поделилась местная жительница.

Свидетельница надеется, что найти хозяина можно с помощью чипов. Фото: dps_mesto

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14