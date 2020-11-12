Дети получат сладости вовремя. Скандал с поставкой подарков в Приморье не отразится на сроках

Около 200 000 маленьких жителей края в этом году получат новогодние подарки Фото: pixabay.com

Неприятная ситуация, которая уже не в первый раз складывается в Приморье после конкурса на поставку новогодних подарков детям, никак не отразится на маленьких жителях края. Победитель предоставил недостоверные сведения, в итоге результат пришлось аннулировать. Специалисты министерства образования заверили, что несмотря на заминку, ситуация находится под контролем и все дети получатся сладкие наборы точно в срок.

Напомним, победителем конкурса в Приморье была признана фирма из Иваново. ООО «Трейд» выиграла борьбу установив рекордно низкую цену – около 147 рублей за набор. В то время, как местный известный и любимый многими производитель «Приморский кондитер», пообещал собрать наборы за 235 рублей. При этом приморская компания уступила лидеру конкурса всего 4,5 балла, заняв второе место. Однако на этапе заключения контракта выяснилось, что ивановские кондитеры предоставили неверные данные.

– В подобных ситуациях действующее законодательство устанавливает обязанность заказчика отказаться от заключения контракта с участником, предоставившим недостоверную информацию, и заключить контракт с участником, заявке которого был присвоен второй номер (ООО «Приморский кондитер»). В настоящее время контракт на поставку новогодних подарков находится на этапе заключения с ООО «Приморский кондитер». На обеспечение подарками маленьких жителей региона вопросы с конкурсом не отразятся – все дети получат сладкие наборы до наступления Нового года, – констатировали специалисты краевого министерства образования.

Стоит отметить, что многие приморцы оказались рады подобному исходу конкурса. Старейшее кондитерское предприятие края давно себя зарекомендовало, как надежный поставщик.

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