Впал в искушение: в Спасске-Дальнем мужчина обокрал давнего приятеля

Житель Спасска-Дальнего снял со счета знакомого и присвоил 103 тысячи рублей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Житель Спасска-Дальнего обратился в полицию с заявлением о похищении со счета его банковской карты 103 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего ранее судимого гражданина. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в краже. Выяснилось, что задержанный и потерпевший старые приятели.

Товарищ попросил товарища снять со счета и принести ему некоторую сумму денег, для чего передал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код к ней. Когда мужчина на мониторе банкомата увидел сколько денег на счете, криминальная натура взяла верх над приятельскими отношениями: он снял гораздо больше, чем его просили и оставил деньги себе.

У задержанного «помощника» было изъяты только 80 тысяч рублей. Остальные деньги мужчина успел потратить.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд. Подсудимый может лишиться свободы на срок до шести лет, сообщила пресс-служба МО МВД России «Спасский».

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