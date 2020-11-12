Дороги Владивостока обновляют асфальт к зиме

На Снеговой уложили в два слоя новый асфальт. Фото: Евгений Кулешов

В приморской столице подходят к концу дорожные ремонты сразу по нескольким адресам, и один из них – улица Снеговая от остановки «Таксопарк» до дома № 12в по проспекту 100-летия Владивостока. Этот двухкилометровый участок отремонтировали в 2020 году благодаря субсидии Минвостокразвития, заказчиком работ выступила администрация города.

Этот участок сегодня – единственная настоящая альтернатива Некрасовскому путепроводу, крайне важный для автомобилистов проезд, ремонтировать который приходилось, не прерывая эксплуатацию. Именно поэтому основные работы, связанны с перекрытием движения, проходили ночью.

Теперь же на всем участке уложен новый асфальт в два слоя. Специалисты подрядной организации сейчас завершают и работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки и монтажу леерного пешеходного ограждения. Последнее монтируют вблизи пешеходных переходов и на опасных участках для предотвращения пересечения пешеходами проезжей части в неустановленных местах.

Как уточнили в администрации города Владивостока, работу примут только после того, как подрядчик заасфальтирует заезды и устранит все замечания от заказчика.

Кстати, на улице Снеговой в этом году должны установить шесть стеклянных остановочных павильонов и отремонтировать один существующий.

Тем временем, спецтехника и рабочие муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) ведут в городе восстановительный ремонт повреждённых участков дорог. По поручению главы города Олега Гуменюка в завершение строительного сезона был составлен список самых проблемных участков дорог в городе. В их числе - Магнитогорская, Давыдова, Бородинская, Интернациональная, Карская, Луговая, Русская, Калинина, Харьковская, Волжская, Шуйская, Зои Космодемьянской, 1-я Поселковая, Приморская, Ладыгина и другие. На большинстве объектов ремонт уже завершен.

КСТАТИ

Как сообщили специалисты городского управления дорог и благоустройства, во Владивостоке продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию очагов аварийности на городских улицах по десяткам адресов. Список этих адресов мэрия составила совместно с ГИБДД по итогам проведенного мониторинга дорожной ситуации. Чтобы минимизировать дорожно-транспортные происшествия, на наиболее аварийных участках устанавливают светофоры, монтируют леерное ограждение, позволяющее предотвратить пересечение пешеходами проезжей части в неустановленных местах, наносят новые виды разметки и ставят новые знаки.