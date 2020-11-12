«Теперь только до железа зачищать»: непонятливую автолюбительницу во Владивостоке жестоко наказали соседи

Владелицу авто решили довольно жестоко проучить Фото: pixabay.com

В неприятной ситуации накануне оказалась жительница Советского района Владивостока, которую решили наказать соседи за беспечную парковку. По словам местных, девушка то и дело бросала автомобиль посреди двора, даже при наличии свободных мест для парковки. В итоге у кого-то из жильцов сдали нервы и всю злость в итоге выместили на малолитражке.

– Человек, наверное приехал с глухой деревни и, если там это привычный способ парковки ТС, то жители Владивостока по улице Енисейская не одобрили такой подход и облили ее Vitz зеленкой, – поделился автор поста в популярной автомобильной группе Приморья.

Мнения приморцев разделились.

«Герои! Девчонке машину испортили! Злые все какие то!», «Кто вообще давал право чужое имущество портить??? Есть масса способов. Не нравится парковка, залейте в бетон штырь, чтобы не парковались, как это предприятия делают! Зеленка так-то просто так не ототрется от кузова», – отмечают те, кто решился вступиться за девушку. «Зеленка въедается в краску – теперь только до железа зачищать..», – отмечают те, кто решил вступиться за девушку.

Нашлись и те, кто считает самосуд обоснованным.

Все правильно сделали. Если человек тупой и не понимает слова, то сможет понять только через силу, в данном случае, через зеленку, – высказывает свое мнение еще один горожанин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14