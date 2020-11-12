Начат монтаж фабрики на строящемся для РРПК супертраулере «Капитан Вдовиченко»

На супертраулере «Капитан Вдовиченко», который строится для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях (г. Санкт-Петербург), начат монтаж рыбоперерабатывающей фабрики. Работы выполняются при участии представителей поставщика – компании Carsoe AS, ведущего игрока на рынке оборудования для пищевой промышленности.

Мощность фабрики превышает возможности сегодняшних производств более, чем в 2 раза, и позволяет перерабатывать в продукцию с высокой добавленной стоимостью до 100% улова. Фабрика рассчитана на ежегодное производство около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими, а также более 8 тысяч тонн прочей продукции - икры и молок минтая, и др. Будет обеспечена переработка 100% отходов основного производства, из которых будет выпускаться около 6 тысяч тонн рыбной муки и жира в год.

«Размеры судна, длина которого превышает 108 метров, позволяют максимально эффективно разместить фабрику, обеспечив ее высокую производительность, удобство и безопасные условия труда для работников, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – На площади около 1000 кв.м будет установлено шесть производственных линий по обработке минтая, в том числе две линии для производства сурими, а также линия по обработке сельди. Это оборудование, которое требует внимательного отношения и скрупулёзной проработки всех компонентов системы. Обеспечить высокое качество монтажа позволит участие в процессе поставщиков оборудования, обладающих передовым опытом в данной сфере».

Фабрика будет оснащена автоматизированными станциями сортировки и взвешивания обезглавленного минтая и сельди. Процесс упаковки продукции будет также автоматизирован.

Параллельно с установкой фабрики ведется монтаж промыслового, грузового и швартовного оборудования, а также рыбомучной установки.

Ввод судна в эксплуатацию намечен на следующий, 2021, год.

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенная производственная мощность, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей.

Всего для РРПК планируется построить 11 судов нового поколения, 10 из них – по программе инвестиционных квот.