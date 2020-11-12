Фитнес-клубы в Приморье ждет усиление проверок на соблюдение санправил

За 24 часа признан выздоровевшим от COVID-19 121 житель Приморья Фото: Милана СОКОЛ

Деятельность 65 предприятий в Приморском крае была приостановлена постановлениями судов с начала пандемии. Организации закрывались на срок до 80 суток. На 34 предприятия были наложены штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Эти и другие итоги административной работы были обнародованы на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

— На сегодняшний день по согласованию с органами прокуратуры проводятся семь проверок предприятий торговли и общественного питания на территории шести муниципальных образований. Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок, составлено 300 протоколов об административном правонарушении, — сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Также были озвучены новые данные статистики заболеваемости коронавирусом. За сутки в крае положительные результаты тестов были зафиксированы у 215 жителей Приморья. Такой цифры край ранее не видел. «Рекорды» по выявленным заболевшим бьются в регионе уже второй день подряд. Объявленное 9 ноября краевыми властями снижение темпов прироста новых больных оказалось явно преждевременным. Общее число выявленных с начала эпидемии носителей вируса на сегодня составило — 17862 человека.

За 24 часа признан выздоровевшим от COVID-19 121 житель края. Всего сумевших справиться с новой болезнью на территории Приморья официально зафиксировано 13493 человека.

Представитель Роспотребнадзора рассказала, что 53% случаев заражений происходит в семье и ближнем окружении. Только 19% заболевших подхватывают вирус через контакты на местах работы или учебы. 28% заражений приходятся на неустановленные контакты, транспорт, магазины и другие общественные места.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал продолжить работу административных комиссий на организациях и предприятиях. Отдельно он обратил внимание на проверку соблюдения санитарных требований в фитнес-клубах: обеспечена ли социальная дистанция между посетителями, носят ли маски тренеры и инструкторы и т. пункту

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скоп

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