Опять самосвал? Рассыпавшийся по трассе груз в Приморье стал причиной ДТП и пробки

Рассыпавшийся груз затрудняет проезд Фото: принтскрин видео.

Очередное ЧП с участием большегрузов произошло в Приморье днем в четверг. По словам очевидцев, аварию спровоцировал самосвал из кузова которого на дорогу высыпался груз. Проверить эту версию предстоит сотрудникам полиции.

Массивные пласты, то ли каменный уголь, то ли куски асфальта, оказались рассыпаны в Надеждинском районе недалеко от развязки на Шмидтовку. Судя по всему, без пострадавших не обошлось. На «аварийках» стоит седан и большегруз. Другим участникам дорожному движения приходится притормаживать и с осторожностью объезжать препятствие. В направлении объездной трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл образовался затор.

– Похоже на яме полетел и борт открылся, – выдвигают версии автомобилисты.

Стоит отметить, что происшествия с большегрузами в Приморье происходят довольно часто. На прошлой неделе автомобилисты стали очевидцами, как в кузове самосвала загорелся груз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14