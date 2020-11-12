Депутаты посетили студентов, работающих волонтерами медиками в период пандемии

Председатель Заксобрания Александр Ролик и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов оценили организацию работы волонтеров-студентов ТГМУ в городском колл-центре, созданном для информирования граждан, а также во Владивостокской клинической больнице №1. Депутаты расспросили, есть ли проблемные вопросы в работе студентов-волонтеров, как они решаются, а также передали продуктовые наборы.

В разгар пандемии коронавируса большую помощь лечебным учреждениям и колл-центрам оказывают волонтеры из медицинских учебных заведений края. Как отметил Валентин Шуматов, сегодня в практическом здравоохранении задействованы 1762 студента и ординатора. Студенты ТГМУ работают в качестве волонтеров, младшего и среднего медперсонала практически во всех медицинских учреждениях края, в т.ч. в Находке, Арсеньеве, Чугуевке.

Только в колл-центре краевой столицы сегодня трудятся 30 будущих медиков, все они студенты старшекурсники лечебного факультета. Напомним, колл-центр открылся в начале ноября. Как рассказал руководитель колл-центра Дмитрий Лазарев ребята работают по 4 человека в две смены с 8.00 до 20.00 ч. Звонки поступают непрерывно, только за первую неделю их было более 3-х тысяч. Вопросы работникам колл-центра задают самые разные - что делать при появлении высокой температуры и симптомах инфекционного заболевания, где можно сдать тест, номера телефонов поликлиник, стационаров, амбулаторно-инфекционных центров, маршруты специальных автобусов для доставки заболевших.

В сложный эпидемический период очень востребована помощь студентов-медиков и во Владивостокской клинической больнице №1. Здесь трудятся более 60 будущих врачей. Свои знания студенты применяют, работая медицинскими сестрами, младшим медперсоналом во всех отделениях лечебного учреждения. В больнице на днях развернут госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. И среди студентов уже есть добровольцы, которые пошли работать в "красную зону". Среди них и Дмитрий Кондрашов, студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ.

"Я сам из семьи врачей. Знаю, как нелегка эта работа. В первой городской больнице с 4 курса. Как только ковид вошел в нашу жизнь, я перевелся из общего отделения реанимации в ковидный корпус бывшего эндоскопического отделения больницы. Почему пошел работать в ковидный госпиталь? А как можно проходить мимо, зная, что у тебя есть возможность помочь", - говорит Дмитрий.

Работа в больнице не из легких, особенно сейчас. Но, как отметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов, она принесет большую пользу в профессиональном становлении будущих врачей, это хорошая возможность для ребят получить практический опыт, пройти профориентацию, посмотреть, как все устроено, определиться, какое направление врачебной деятельности ближе.

"Люди надеются, что вы вырастете достойной сменой старшему поколению медицинских работников", - сказал Валентин Шуматов, обращаясь к студентам, работающим в больнице.

Слова благодарности студентам-волонтерам адресовал и председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик. Он отметил, что участие будущих медиков в этой работе очень важно. Это опыт и большая помощь медучреждению в сложный период.

К слову, практически все руководители медицинских учреждений края, включая главного врача Владивостокской клинической больницы №1 и ректора ТГМУ, начали работать в больницах, еще будучи студентами.

Депутаты и сами выступили в роли волонтеров: Александр Ролик и Валентин Шуматов передали ребятам наборы с продуктами, чтобы они могли перекусить и попить чай в редкие свободные минуты в напряженном рабочем графике в больнице.