Назвать пароль — узнать диагноз: результаты тестов на COVID-19 будут сообщать в Приморье по «горячей линии»

Исследование на антитела к COVID-19 сейчас в Приморье доступней и оперативней Фото: Павел МАРТИНЧИК

Узнавать результаты теста на коронавирус по смс или «горячей линии» со следующей недели смогут жители Приморья. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что с 12 ноября началась пробная эксплуатация программы по системе учета анализов пациентов.

— В систему будут оперативно вноситься такие данные, как дата забора анализа, поступление в лабораторию, получение результата. Пациент будет уведомляться о результате обследования по смс или по звонку на «горячую линию». Эта работа организована совместно с краевым министерством цифрового развития на базе МФЦ, — рассказала Худченко.

Запуск программы учета анализов позволит доводить результаты теста до пациента в регламентированные сроки — от 2 до 4 суток.

Сообщается, что телефон «горячей линии» 8-800-550-44-00. Позвонивший человек сможет узнать результаты теста только назвав кодовое слово, которое сообщил медику при сдаче анализа.

Краевой министр здравоохранения объяснила ныне существующую задержку получения результатов теста возросшей нагрузкой на лаборатории. Если в начале эпидемии приходилось обрабатывать 280 тестов в сутки, то теперь их количество около 5 тысяч.

В данный момент, по словам руководителя медицинского ведомства, исследования на антитела, которые появляются в организме после того как человек переболел коронавирусом, более доступны и оперативны, чем сам тест на болезнь. Это произошло из-за того, что были приобретены 10 иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6000 анализов в сутки. Анализаторы распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края.

Сейчас в Приморье работают 17 лабораторий, для которых приобретается дополнительное оборудование из средств регионального и федерального бюджетов.

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