Остров повышенного внимания

В сквере уже завершаются работы по укладке брусчатки, монтируется спортивная и детская площадки. vlc.ru

Открыть на острове общественное пространство такого же высокого уровня, как и новые скверы на материке, – такую задачу поставил глава Владивостока Олег Гуменюк по развитию острова Попова.

«Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка, их жизнь должна стать более комфортной. Это поможет сделать остров доступней и для туристов», – сказал Олег Гуменюк.

И вот уже работы по созданию сквера на острове Попова выходят на финишную прямую. Уже в этом месяце здесь появятся детские горки, карусели, качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута.

Подрядчик уже выполнил в районе дома № 13 на улице Подгорной разбивку и планировку участка, завершил устройство бетонного основания под дорожную сеть, проложил линии освещения, завершаются работы по укладке брусчатки. Также подрядная организация приступила к установке малых архитектурных форм, ведется монтаж спортивной и детской площадок.

«Из-за неблагоприятных погодных условий у подрядной организации возникали сложности с доставкой материалов из города на остров. По этой причине срок окончания выполнения работ перенесен на конец ноября», – уточнили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

В итоге сквер станет важным местом для поселка и центром притяжения всех его жителей. Здесь планируется проводить различные мероприятия и концерты, так что сквер определенно наполнится жизнью. В него будет перенесен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова. Такое решение было принято совместно с жителями в связи с тем, что памятник находится на затапливаемой территории.

Глобальная же цель благоустройства острова Попова, которое началось в 2019 году по поручению мэра Владивостока Олега Гуменюка, – создать более комфортные условия для жителей территории, а также российских и иностранных туристов, позиционировать остров как один из центров экотуризма на территории дальневосточной столицы.

Создание сквера ведется по нацпроекту «Жильё и городская среда», в рамках которого во Владивостоке уже открыты четыре сквера – на улице Лермонтова в посёлке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе» и сквер Игнатьева на Первой Речке. Также работы ведутся на улицах Верхнепортовой, 41б, Русской, 48 и в Матросском сквере. В ближайшее время планируется закончить благоустройство в сквере в районе «Авангарда».