Троллейбус № 11 во Владивостоке 13 ноября не будет работать в дневные часы

Троллейбус №11 не будет ходить во Владивостоке с 9 до 17 часов 13 ноября Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 13 ноября, с 9 до 17 часов будет не будут ходить троллейбусы маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница». Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, это необходимо для производства аварийных работ на теплотрассе в районе дома № 55а на улице Русской.

По данным МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», аварийные работы пройдут с частичным перекрытием дороги без прекращения движения автотранспорта.

Движение троллейбусов по маршруту № 5 «Автовокзал — Завод Варяг» будет осуществляться в обычном режиме.

Добраться до клинической больницы № 2 можно на автобусах № 21 и 40а.

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