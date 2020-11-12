Машину пришлось резать. В лобовом столкновении в Приморье пострадали сразу пять человек

Выезд на встречную полосу закончился травмами у 5 человек Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла буквально на ровном месте в приморском городе Партизанск. Недалеко от остановки общественного транспорта «ЦОФ» столкнулись две машины. Виновник аварии выехал на встречную полосу. Людей пришлось извлекать с помощью гидравлического оборудования спасателям.

ДТП случилось возле дома №36 на улице Партизанская. Как выяснил корреспондент «КП», травмы различной степени тяжести получили сразу 5 человек. При этом люди оказались зажаты искореженным железом. Срочная помощь медиков понадобилась водителю и пассажирке Toyota Probox, а также виновнику аварии и двум его пассажирам.

– 56-летний водитель Toyota Camry двигался со стороны улицы Ударная в направлении Партизанской и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Седан врезался в Toyota Probox, под управлением водителя 1956 года рождения, – прокомментировал специалист пресс-службы УГИБДД по Приморскому краю.

Во всех подробностях происшествия сейчас разбираются специалисты.